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Ukrayna'dan skandal Venezuela kararı!

Ukrayna, ABD kuklası Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:24
Ukrayna'dan skandal Venezuela kararı!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko yaptığı açıklamada, Venezuela’da siyasi krizin zor kullanılarak çözülmemesi ve halkın demokratik iradesine güvenilmesi gerektiğini söyledi. Zelenko, “Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici başkanı ve demokratik muhalefetin lideri olarak tanıyoruz. Ülkenin demokratik bir yönetime geçişi, Guaido ve Venezuela’nın diğer politik güçlerinden geçiyor. Seçime katılacak uluslararası gözlemcilerle seçimin demokratik yapılması da önemli. Çözüm sürecinde halkın bir ekonomik felaket ve acı yaşamamasından yanayız” dedi.

AB ülkeleri kabul etmişti

Ukrayna’nın yanı sıra Fransa, Almanya, Avusturya, İngiltere, Danimarka, İspanya, Letonya, Hollanda, Polonya ve İsviçre de Nicolas Maduro yerine Juan Guaido’nun başkanlığını kabul ettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:24
  1. ABD
  2. Ukrayna
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