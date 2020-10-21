Ukrayna'dan "siber aygıtları kötü niyetli kullandığı" gerekçesiyle Rusya'ya baskı çağrısı
KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, siber aygıtları kötü niyetli kullandığı gerekçesiyle Rusya Federasyonu'na baskı uygulamaya davet etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, 6 Rus askeri istihbaratçı hakkında açtığı soruşturmanın sonuçlarına, tümüyle güvendikleri belirtildi.
Ukrayna'nın, siber alanda ülkelerin uluslararası hukukun prensiplerine uyması konusundaki pozisyonunu tasdik ettiği kaydedilen açıklamada, sorumluların adalet karşısında hesap vermesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, "Uluslararası toplumu, özellikle siber aygıtları kötü niyetli kullanımı ve uluslararası hukuku sistematik ihlallerini durdurması için Rusya Federasyonu'na baskı uygulamaya devam etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD, Ukrayna ve diğer ülkelere yönelik siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Rus askeri istihbaratına (GRU) bağlı 6 yetkili hakkında dün suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.