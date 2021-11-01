  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Tüm dünyayı tehdit ediyor!
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Tüm dünyayı tehdit ediyor!

"Avrupa'nın merkezine Donbas ve işgal edilen Kırım olarak iki ekolojik bomba düştü." diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu durumun tüm dünyaya bir tehdit olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 23:38:00 -
Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Tüm dünyayı tehdit ediyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım'ın Rus donanma üssüne dönüştüğünü ve Donbas'ın bazı bölgelerinin mayınlarla dolu hale geldiğini ifade ederek, bu durumun tüm dünyaya bir tehdit olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas ve Kırım'ın Avrupa'nın merkezinde iki ekolojik bomba olduğunu söyledi.

AA'da yer alan habere göre Zelenskiy, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuştu.

Ukrayna'nın Paris Anlaşması'nı imzalayan Avrupa'daki ilk ülkelerden olduğunu belirten Zelenskiy, hedeflerinin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 65 azaltmak olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, küresel ısınmanın üstesinden gelmek için her sene biraz daha güvenin azaldığı uluslararası ilişkilerde bir "küresel ısınma" gerektiğini vurgulayarak, anlaşmaların bazıları için sadece sözlerden ibaretse anlamsızlaştığına dikkati çekti.

"Avrupa'nın merkezine Donbas ve işgal edilen Kırım olarak iki ekolojik bomba düştü" 

1994'te Ukrayna'nın yerine getirilmeyen güvenlik garantileri aldığını hatırlatan Zelenskiy, "Avrupa'nın merkezine Donbas ve işgal edilen Kırım olarak iki ekolojik bomba düştü." dedi.

Zelenskiy, eşsiz floraya sahip Kırım'ın Rus donanma üssüne dönüştüğünü ve Donbas'ın bazı bölgelerinin mayınlarla dolu hale geldiğini söyleyerek, bu durumun tüm dünyaya bir tehdit olduğunu kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan bomba Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Adam kazandı!
Gündem

Can Ataklı'dan bomba Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Adam kazandı!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20'deki görüşmesini değerlendirirken 'adam kazandı' ifadeleri..
Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi
Dünya

Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile birleşeceklerini söyledi.
Fransız profesörden Macron'a tokat gibi Osmanlı cevabı
Dünya

Fransız profesörden Macron'a tokat gibi Osmanlı cevabı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye, Cezayir'de uyguladığı sömürgeyi unutturdu" şeklindeki skandal sözlerine çok sert tepki gös..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay