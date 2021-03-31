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Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya rest! Anlaşmayı iptal ettiler
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya rest! Anlaşmayı iptal ettiler

Ukrayna, Rusya'yla olan turizm alanında iş birliği sağlanamadığını ifade edip anlaşmadan çekildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:49:00 -
Ukrayna'dan Rusya'ya rest! Anlaşmayı iptal ettiler

Hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasındaki turizm iş birliği anlaşmasından çekildiğini belirtti.

Mokan bu kararının, Ukrayna'nın milli çıkarlarına zarar verebileceği gerekçesiyle alındığını bildirdi.

Söz konusu anlaşma iki ülke hükümetleri arasında 1999'da imzalanmıştı.

Ukrayna, bugün Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

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