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Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırıları devam ediyor
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırıları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-29 07:43:00 -
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırıları devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Tula bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Ukrayna, her gece Rusya'ya İHA'larla saldırı girişimlerine devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kiev'in, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada İHA'ların, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği aktarıldı.

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