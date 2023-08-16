  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan NATO'ya 'toprak' tepkisi: Rusya'ya ödül olacaktır!
Dünya

Ukrayna'dan NATO'ya 'toprak' tepkisi: Rusya'ya ödül olacaktır!

Yeniakit Publisher
2023-08-16 20:17:00 -
Ukrayna'dan NATO'ya 'toprak' tepkisi: Rusya'ya ödül olacaktır!

Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonunda Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişına, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin verilecek her türlü tavizin Rusya için bir ödül olacağı değerlendirmesini yaptı.

Stefanişına, yerel basına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Stian Jenssen'in "Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceği" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Stefanişına, "Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda verilecek her türlü taviz, Avrupa'da bir savaş başlatmış olan Rusya için bir ödül olacaktır. Bu, sadece terör ve şantajın devamını motive edecektir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın ortaklarının, Ukraynalıların Avrupa-Atlantik özlemiyle pazarlık yapmanın kabul edilemez olduğunun farkında olduğuna işaret eden Stefanişına, şunları kaydetti:

"Özellikle Vilnius'taki NATO Zirvesi için kararların hazırlanması sürecinde, Rusya ile müzakerelerde Ukraynalıların Avrupa-Atlantik hedefleriyle pazarlık yapmanın kabul edilemezliği ve tehlikesi konusunda müttefiklerimizle her zaman açık ve net bir şekilde konuştuk. Ortaklarımızın büyük çoğunluğu Rusya'nın emperyal hırslarını daha da körükleme tehlikesinin farkında. NATO Genel Sekreterliği Ofisi Direktörü tarafından basında dile getirilen düşünceler, hiçbir şekilde ittifakın resmi tutumunu yansıtmıyor."

Stefanişına, NATO üyeliği meselesini Ukrayna'ya baskı yapmak için kullanmanın Kremlin'in çıkarlarına uygun bir söylem ancak bu senaryonun sadece bir teoriden ibaret olduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Basında çıkan haberlere göre, NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Jenssen, "Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceğini ancak Ukrayna'nın görüşmeleri ne zaman ve hangi şartlarda başlamasına karar vermesi gerektiğini" söylemişti.

Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor
Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor

Dünya

Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor

Rusya: mercek altında 'karşılıksız kalmayacak dedi! İşte böyle 'Ukrayna'ya ait 2 Füze uçak ve 20 İHA imha edildi
Rusya: mercek altında 'karşılıksız kalmayacak dedi! İşte böyle 'Ukrayna'ya ait 2 Füze uçak ve 20 İHA imha edildi

Dünya

Rusya: mercek altında 'karşılıksız kalmayacak dedi! İşte böyle 'Ukrayna'ya ait 2 Füze uçak ve 20 İHA imha edildi

Burası Antalya! Rus ve Ukrayna plakalı araçlarla büyük çakallık
Burası Antalya! Rus ve Ukrayna plakalı araçlarla büyük çakallık

Yerel

Burası Antalya! Rus ve Ukrayna plakalı araçlarla büyük çakallık

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı

Dünya

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı

ABD ve Ukrayna'dan Türkiye'ye kumpas! Emekli korgeneral şok detayı açıkladı: Şüpheleniyorum
ABD ve Ukrayna'dan Türkiye'ye kumpas! Emekli korgeneral şok detayı açıkladı: Şüpheleniyorum

Gündem

ABD ve Ukrayna'dan Türkiye'ye kumpas! Emekli korgeneral şok detayı açıkladı: Şüpheleniyorum

NATO Ukrayna için üyelik şartını açıkladı
NATO Ukrayna için üyelik şartını açıkladı

Dünya

NATO Ukrayna için üyelik şartını açıkladı

NATO'nun planına Rusya'dan ilk tepki geldi... Ukrayna'nın yeni başkentini dünyaya duyurdu
NATO'nun planına Rusya'dan ilk tepki geldi... Ukrayna'nın yeni başkentini dünyaya duyurdu

Dünya

NATO'nun planına Rusya'dan ilk tepki geldi... Ukrayna'nın yeni başkentini dünyaya duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23