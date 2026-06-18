Giriş Kapısı ve Pencere Önleri: Evin dış dünyaya açılan eşiklerine veya süpürgelik köşelerine bırakılan ikinci yaprak, siz yokken kapı altından sızmaya çalışacak haşereler için doğal bir bariyer oluşturur. Yatak Odası ve Gardırop İçi: Giysilerin arasına ya da yatak odasının kuytu bir köşesine bırakılan üçüncü yaprak ise hem tekstil zararlılarını (güveleri) uzak tutar hem de odaya döndüğünüzde sizi karşılayacak o rutubetli, basık havayı kırarak ferah bir koku bırakır.