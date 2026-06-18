Tatile giderken evin köşelerine defne yaprağı koyun ve... Eski toprakların yöntemi...
Tatile giderken evin köşelerine defne yaprağı koyun uyarısı yapılıyor...
Tatile giderken evin köşelerine defne yaprağı koyun uyarısı yapılıyor...
Tatile giderken herkesin evde mutlaka uyguladığı ritüeller vardır. Ancak evden uzakta geçirilecek uzun günler, akıllarda hep aynı soru işaretini bırakıyor: "Döndüğümde evi nasıl bulacağım?" Kapalı kalan pencereler, havasızlık ve en önemlisi, siz yokken evi istila eden karıncalar ve böcekler… Tüm bu savaşa dur demek ve tatile gönül rahatlığıyla gitmek için defne yaprağını kullanabilirsiniz. İşte sebepleri…
Evde yaşarken bile karıncalar ve böceklerle baş etmek bu kadar zorken, tatile gittiğimizde o boş evde neler olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Çoğumuz tatile giderken bunları düşünmeden edemiyoruz. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte pek çoğumuz valizleri toplayıp kendimizi Akdeniz ya da Ege'nin serin sularına bırakmadan önce evi defne yaprağı ile korumaya ne derseniz?
İşte tam bu noktada, eski toprakların çok iyi bildiği ama şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş, maliyeti neredeyse sıfır olan mucizevi bir yöntem devreye giriyor. Tatile çıkmadan önce evin stratejik köşelerine bırakacağınız 3 adet defne yaprağı, siz uzaktayken tüm evinizi koruma altına alıyor. İşte o gizemli yöntemin arkasındaki şaşırtıcı gerçekler...
Yaz aylarında kapalı ve karanlık kalan evler; hamam böcekleri, karıncalar, güveler ve gümüşçün böcekleri için adeta birer cazibe merkezidir. Tatile çıkmadan önce eve sıkılan kimyasal böcek ilaçları ise hem döndüğünüzde soluyacağınız havayı zehirler hem de evcil hayvanlarınız için büyük bir risk oluşturur.
Defne yaprağı ise doğanın bize sunduğu en zararsız ama en etkili böcek savardır. Defne yaprağının yapısında yüksek oranda bulunan "Sineol" adlı uçucu yağ, insanlar için ferahlatıcı bir kokuya sahipken; haşereler, böcekler ve güveler için dayanılmaz derecede keskin ve uzaklaştırıcı bir etki yaratır.
Bu yöntemin sırrı, evdeki kritik geçiş noktalarını hedef almaktır. Tatile çıkmadan önce evinizi temizleyip hazırladıktan sonra, kurutulmuş 3 adet defne yaprağını şu noktalara bırakın: Mutfak Tezgâhı ve Kiler Bölgesi: Böceklerin en çok ilgisini çeken kuru gıdaların yakınına (pirinç, un kavanozlarının arkasına veya erzak dolabının köşesine) konulan ilk yaprak, güve ve bitlenmeyi önler.
Giriş Kapısı ve Pencere Önleri: Evin dış dünyaya açılan eşiklerine veya süpürgelik köşelerine bırakılan ikinci yaprak, siz yokken kapı altından sızmaya çalışacak haşereler için doğal bir bariyer oluşturur. Yatak Odası ve Gardırop İçi: Giysilerin arasına ya da yatak odasının kuytu bir köşesine bırakılan üçüncü yaprak ise hem tekstil zararlılarını (güveleri) uzak tutar hem de odaya döndüğünüzde sizi karşılayacak o rutubetli, basık havayı kırarak ferah bir koku bırakır.
Defne yaprağının bir diğer mucizesi de nemi ve kötü kokuyu hapsetme yeteneğidir. 10-15 gün boyunca kapalı kalan bir eve girdiğinizde sizi karşılayan o ağır ve havasız koku, defne yaprağının salgıladığı uçucu aromatik bileşikler sayesinde yerini temiz ve huzurlu bir atmosfere bırakır.
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