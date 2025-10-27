Ukrayna’dan Moskova'ya hava saldırısı! Rusya neye uğradığını şaşırdı

Rus yetkililer, yaptıkları açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova’ya yönelik tekrarlanan saldırılara karşı koyduğunu ve bu durumun şehirdeki dört havalimanından ikisinin geçici olarak kapatılmasına yol açtığını duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram uygulamasında yaptığı paylaşımda, Rus hava savunma birliklerinin Moskova saatiyle Pazar günü saat 22:00’den itibaren beş saat boyunca 28 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.

Rusya’nın havacılık denetim kurumu, güvenli uçuşu sağlamak amacıyla Moskova’daki Domodedovo Uluslararası Havalimanı ile daha küçük olan Jukovskiy Havalimanı’nın geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Saldırılarda meydana gelen olası hasarlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, Ukrayna tarafı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Pazar günü yaptıkları açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki Pokrovsk kentinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü ve Rus birliklerinin aylardır süren saldırıların ardından kentin bazı bölgelerine girdiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Pokrovsk ve yakınlardaki Myrnohrad kasabası çevresine büyük askeri yığınak yaptığını ve bunun, doğu cephesinde devam eden en çetin çatışmalardan birine yol açtığını söyledi. Akşam yaptığı konuşmasında Zelenski, “Özellikle Pokrovsk karşısında, Ruslar ana saldırı birliklerini konuşlandırdı. Bu, çok büyük sayıda işgal gücü demek,” dedi.

Zelenski şöyle devam etti: “Bu durum, elbette Pokrovsk ve çevresinde zorlu bir tablo oluşturuyor. Şehirde ve ona giden yollarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.”