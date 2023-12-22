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Dünya Ukrayna'dan Fransa'ya ortak silah üretimi çağrısı
Dünya

Ukrayna'dan Fransa'ya ortak silah üretimi çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 13:07:00 - 2023-12-22 13:39:51
Ukrayna'dan Fransa'ya ortak silah üretimi çağrısı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Fransa şirketlerine silah üretimini Ukrayna'da yapma çağrısında bulundu.

Bir grup Fransız milletvekili ile Kiev'de bir araya gelen Umerov, görüşme sonrası sosyal medya hesabında Ukrayna ile Fransa'nın ortak silah üretiminin önemine değindi.

Umerov, "Fransa savunma şirketlerine ortak üretime hazır olduğumuzu söyledik. Silahları Ukrayna'da üretsinler. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna hükümeti, daha önce Fransız yapımı CAESAR zırhlı obüsleri için Paris'e ödeme yapmıştı.

Fransız şirketler, Ukrayna'ya top ve obüs mühimmatı ihraç etmeye de devam ediyor.

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