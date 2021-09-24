Ukrayna'dan flaş hamle! Bayraktar TB2 üretimi için harekete geçtiler

Türk İHA'larının gücüne hayran kalan Ukrayna üretim aşamasında da olmak istiyor. Türkiye ile sıcak ilişkilerini artırmak için çabalayan Ukrayna, İHA üretimi için harekete geçti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını açıkladı.

Türkiye'den SİHA alan Ukrayna, 5. nesil silahların üretimi için ortak çalışma yapmak istediğini açıklamıştı. Türkiye ile yakın ilişkiler yürütmeye devam eden Ukrayna savunma sanayii alanında iş birliğini artırıyor.

Bayraktar TB2'ye yoğun ilgi



Bayraktar TB2'ler için de hakerete geçen Ukrayna, üretim aşamasında da olmak istiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını belirtti.

Türkiye'nin sahada oyun değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2, birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandığını açıkladı.

"Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak"

TRT'nin haberine göre; Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı.

Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin New York'taki görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti ve "Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz" açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz." açıklaması için teşekkür etti.