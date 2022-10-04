Ukrayna'dan flaş açıklama: Hakan Fidan'la bizzat görüştüm ve...

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yermak, "MİT Başkanı Hakan Fidan ile yaptığım görüşmede, 215 askerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı ve Azovstal savunucularına Türkiye'de sağladığı şartlar sebebiyle bizzat teşekkürlerimi ilettim. Ukrayna, Türkiye ile güvenilir ortaklığı takdir ediyor ve gelecekte yakın işbirliğini dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda; Rusya ve Ukrayna arasında 300'e yakın savaş esirinin takası yapılmıştı.

Anlaşma kapsamında çoğu Mariupol'ün düşmesiyle esir düşen 215 Ukraynalının serbest kalacağı da açıklanmıştı. Bunun karşılığında ise Ukrayna, 55 Rus vatandaşını ve Moskova yanlısı Ukraynalılarla birlikte Viktor Medvedçuk'u iade etme kararı almıştı. Azov Taburu'ndan 5 kıdemli komutan ise, anlaşma kapsamında savaş bitene kadar Türkiye'de kalacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, geçtiğimiz gün Türkiye'nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov Taburu'nun 5 komutanı ve aileleriyle Türkiye'de görüşmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, geçtiğimiz gün Türkiye'nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov Taburu'nun 5 komutanı ve aileleriyle Türkiye'de görüşmüştü