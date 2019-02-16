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Ukrayna'da TIR garajında kan donduran olay! Türk şoförü boğazını keserek öldürdüler

Ukrayna ile Türkiye arasında taşıma işi yapan bir firmada çalışan şoför Fahrettin Altundağ, Ukrayna’nın Vinnitsa şehrinde bulunan bir TIR parkında, kendisini gasp etmek isteyen kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:34
Ukrayna'da TIR garajında kan donduran olay! Türk şoförü boğazını keserek öldürdüler

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan TIR şoförü Fahrettin Altundağ, iş için gittiği Ukrayna’da boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan ve Ukrayna ile Türkiye arasında taşıma işi yapan bir firmada çalışan şoför Fahrettin Altundağ, Ukrayna’nın Vinnitsa şehrinde bulunan bir TIR parkında mola verdi.

Gaspçıların saldırısına uğradı

İddiaya göre, geceyi mola verdiği TIR parkında geçiren Altundağ, sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından gasp edilmeye çalışıldı.

Kendisini gasp etmeye çalışan kişilere karşı direnen Altundağ, bıçaklı saldırıya uğradı.

Boğazını keserek öldürdüler

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altundağ’ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Ukrayna polisi, şüphelileri yakalamak için çalışmas başlattı.

TIR şoförü Fahrettin Altundağ’ın cenazesinin Ukrayna’daki işlemlerinin ardından memleketi olan Bolu’nun Yeniçağa ilçesine getirileceği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:34
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