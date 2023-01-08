Ukrayna'da savaşın seyri değişecek! ABD kimseye yapmadığını yapıyor

ABD yönetimi tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'ya Bradley savaş araçlarını teslim edeceği belirtildi.

Pentagon Basın Sekreteri Hava Kuvvetleri Brig. General Pat Ryder, Bradley'lerin Ukrayna'ya daha sonra duyurulacak olan daha büyük bir ekipman sevkiyatının parçası olduğunu ifade etti.

Bradley M2A2'nin özellikleri

Bradley'ler, piyadeleri savaş bölgelerinde taşıyabilen zırhlı araçlar olarak biliniyor.

Bradley M2, TOW II güdümlü tanksavar füzesi kullanabiliyor.

Bradley M2A2, Çöl Fırtınası Operasyonu'ndan sonra belirlenen, göze zarar vermeyen bir lazer telemetre, küresel konumlandırma ve navigasyon sistemleri ve gelişmiş bir sürücü görüşü sağlıyor.

Bradley M2A2 Bushmaster 25 mm topla donanmış iki kişilik bir taret ve özellikle en zorlu savaş alanı koşullarında etkili bir performans sergiliyor. TOW 2 tanksavar güdümlü füze sistemini ateşleyebilen iki fırlatıcısı bulunuyor. Bushmaster 25 mm top, hem patlayıcı hem de zırh delici mermiler ateşlerken, TOW güdümlü tanksavar füzeleri, zırhlı araçları ve ana muharebe tanklarını etkisiz hale getirebiliyor.

TOW 2, bir boru içinden fırlatılan, optik olarak izlenen, tel güdümlü bir tanksavar sistemidir. En yeni nesil TWO 2 füzeleri, 4,5 km'ye kadar atış menziline sahiptir. Bradley M2A2 üç kişilik bir mürettebata sahip, toplam 7 askeri de transfer için taşıyabiliyor.

ABD savaşın bitmesini istemiyor

Rusya'ya karşı Suriye'de ağır darbe alan ABD yönetimi bunun intikamını Ukrayna'da almaya kararlı görünüyor. ABD savaşın başlangıcından bu yana defalarca kez Ukrayna'ya teçhizat yardımında bulundu. ABD, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir biçimde Patriot ve zırhlı personel taşıyıcı vererek Ukrayna'ya olan ilgisini gösteriyor.

Kaynak: Yeni Akit