Ukrayna'da sarhoş belediye başkanı “Benim kim olduğumu biliyor musun”? diyerek polise saldırdı!

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, kent merkezindeki Lva Tolstogo Caddesi’nde trafik polisleri, farlarının yanmadığını fark ettiği lüks aracı durdurdu. Aracı kullanan kişinin Kiev Belediye Meclis üyesi Ludmila Kostenko olduğu ve aynı araçta Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak'ın bulunduğu beliriltildi.

“Benim kim olduğumu biliyor musunuz?"

Polisin sürücüden belgelerini göstermesini istediği sırada, otomobilden inen ve alkollü olduğu anlaşılan Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak, “Benim kim olduğumu biliyor musun”? diye bağırarak polise hakaret etti. Hızını alamayan belediye başkan yardımcısı Slonçak daha sonra polislerden birine yumruk attı. Bunun üzerine polisler, belediye başkan yardımcısını gözaltına aldı. Başına ağır darbe alan polisin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Alkol testinden geçmeyi reddeden otomobil sürücüsü Kostenko ise polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. O anlar polis kamerasıyla görüntülendi.

Belediye başkanı görevden aldı

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, “Bu olayı duyar duymaz, Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak hakkında kararımı verdim. Bugün resmi işlemler yapılacak. Slonçak görevden alınmıştır” ifadelerinde bulundu.