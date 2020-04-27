  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ukrayna'da sarhoş belediye başkanı “Benim kim olduğumu biliyor musun”? diyerek polise saldırdı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de trafik kontrolünde durdurulan Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak polise saldırdı. Gözaltına alınan Slonçak, “Benim kim olduğumu biliyor musun”? diye bağırarak polise hakaret etti.

2020-04-27 17:07:00 -
Ukrayna'da sarhoş belediye başkanı “Benim kim olduğumu biliyor musun”? diyerek polise saldırdı!

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, kent merkezindeki Lva Tolstogo Caddesi’nde trafik polisleri, farlarının yanmadığını fark ettiği lüks aracı durdurdu. Aracı kullanan kişinin Kiev Belediye Meclis üyesi Ludmila Kostenko olduğu ve aynı araçta Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak'ın bulunduğu beliriltildi.

“Benim kim olduğumu biliyor musunuz?"

Polisin sürücüden belgelerini göstermesini istediği sırada, otomobilden inen ve alkollü olduğu anlaşılan Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak, “Benim kim olduğumu biliyor musun”? diye bağırarak polise hakaret etti. Hızını alamayan belediye başkan yardımcısı Slonçak daha sonra polislerden birine yumruk attı. Bunun üzerine polisler, belediye başkan yardımcısını gözaltına aldı. Başına ağır darbe alan polisin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Alkol testinden geçmeyi reddeden otomobil sürücüsü Kostenko ise polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. O anlar polis kamerasıyla görüntülendi.

Belediye başkanı görevden aldı

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, “Bu olayı duyar duymaz, Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak hakkında kararımı verdim. Bugün resmi işlemler yapılacak. Slonçak görevden alınmıştır” ifadelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı