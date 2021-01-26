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Dünya Ukrayna'da karantina bitti! Şubat'ta aşılama başlıyor
Dünya

Ukrayna'da karantina bitti! Şubat'ta aşılama başlıyor

Ukrayna'da koronavirüs salgınıyla birlikte başlatılan karantina uygulaması sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy “Karantina bitti, aşılama şubatta başlıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 00:09:00 -
Ukrayna'da karantina bitti! Şubat'ta aşılama başlıyor

Vladimir Zelenskiy, ülke genelinde sona eren karantina uygulamasının ardından, “Karantina bitti, aşılama şubatta başlıyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 8 Ocak’ta başlayan ve 24 Ocak’ta sona eren karantina uygulamasına değindi.

Ukrayna'da karantina bitti

Uygulamanın olumlu sonuçlarından ve yaklaşan aşılama kampanyasından bahseden Zelenskiy, “Karantinadan çıkışımızın ilk günü. Herkese teşekkür ederim. Karantina uygulaması sayesinde korkulan vaka artışları yaşanmadı. Şubat ayında ülkeye 1 milyon doz korona virüs aşısı gelecek ve aşılama kampanyası başlayacak. Konuya ilişkin detayları netleştikçe aktaracağız” dedi.

Ukrayna’da toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 328’e, toplam can kaybı ise 21 bin 924’e ulaştı.

 

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