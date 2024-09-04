Ukrayna’da istifa depremi!
Ukrayna, art arda gelen gelen istifalarla sarsıldı. Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı, istifalarını parlamentoya sundu.
Ukrayna'da 3 bakan ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı'nın istifa ettiği açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk; Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval'ın parlamentoya istifa için başvuruda bulunduklarını belirtti.
Stefançuk, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamyshin, Adalet Bakanı Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Koval'ın istifa mektuplarını gösteren fotoğrafı paylaştı.
Stefançuk açıklamasında, "Tüm başvurular en yakın genel kurul toplantılarının birinde değerlendirilecektir" ifadesini kullandı.