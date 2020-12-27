  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ukrayna'da Evkaf Vakfı ile Hasene Vakfı yemek dağıttı
Aktüel

Ukrayna'da Evkaf Vakfı ile Hasene Vakfı yemek dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:14:48 -
Ukrayna'da Evkaf Vakfı ile Hasene Vakfı yemek dağıttı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Evkaf Vakfı ve Hasene Vakfı ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtım kampanyası düzenledi.

Kiev'de Bağımsızlık Meydan'ında gerçekleşen etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel ambalajlı kutularda 1000 paket yemek dağıtıldı.

Hasene Vakfı Ukrayna temsilcisi Nami Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu olarak her yıl din ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara bir sıcak yemek dağıtım programı yaptıklarını ve bu kapsamda Ukrayna'da bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Evkaf Vakfı Koordinatörü Elvin Kadirov ise bu etkinliğin Kiev'de ilk defa gerçekleştiğini ancak her sene düzenli olarak Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yakl..
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor
Siyaset

Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor

AK Parti’yi devirmek için vatan hainleriyle düşüp kalkan CHP, PKK’lıların söylemlerini de benimsedi. Meclis’te konuşan CHP’li Turan Aydoğan,..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay