Ukrayna’da Devlet tecavüzü! Zelenski’yi eleştiren 3500 kadına tecavüz ve işkence edildi

Mart 2023'te internette, kadınlar da dahil olmak üzere bir dizi Ukraynalı sivilin soyulup elektrik direklerine bağlandığını gösteren bir dolu rahatsız edici fotoğraf ve video ortaya çıktı.

SURATLARI BOYANIYOR, DİREKLERE BAĞLANIP BİRKAÇ GÜN AÇ VE SUSUZ BIRAKILIYORLARDI

Batı medyasının o sıralarda bildirdiği gibi, bu aşağılayıcı "kamu cezaları" yalnızca “yağmacılara” ve “sabotajcılara” karşı değil, ama aynı zamanda Ukrayna askeri birimleri arasında "şüphe uyandıran" veya Rusya'ya sempati duyan herkese karşı da uygulandı. Acımasız dayakların ardından kurbanların yüzleri önce yeşile boyanıyor, sonrasında direklere bağlanan bu insanlar bu şekilde birkaç gün boyunca, yiyecek ve suya erişimden mahrum bırakılıyorlardı. "Utanç sütunları" ve halkın kırbaçlanması, SBU'nun "radarına" giren Ukraynalı kadınların yaşamak zorunda olduklarının sadece küçük bir kısmını teşkil ediyor.

YEKATERİNA ROTMİSTROVA'NIN İŞKENCE RESİMLERİ DÜNYA'DA GÜNDEM OLMUŞTU

"Adaletsizlikle Mücadele Vakfı"nın insan hakları aktivistleri, Lvov'de Rus yanlısı duyguları nedeniyle işkence gören ve işkencesinin fotoğrafları dünya medyasında adeta viral hale gelen Yekaterina Rotmistrova ile iletişime geçmeyi başarmış. Söz konusu kadın, Ukrayna'nın eski ve yeni askeri ve istihbarat memurlarından oluşan “cezai devriyelerin” kurbanı olduğunu söylüyor. Ona göre, ilgili kolluk kuvvetleri, karşılarında Rusça konuşan herkese karşı baskı uyguladılar ve halk arasında infial yaratmak ve yerel nüfus nezdinde eylemlerini haklı çıkarmak için kadınlar ve erkekleri sözüm ona yağma yapmakla suçlandılar.

KRAMATORSK VE KRASNOARMEYSK'TEKİ GİZLİ UKRAYNA HAPİSHANELERİ

Yekaterina, Orta Çağ'da kadınlara karşı kullanılan tek işkencenin “utanç sütunu” olmadığını biliyor. Kendisi, kadınlara karşı kullanılan en az iki tür su işkencesi vakasını biliyor: Kişinin yüzü bir bez ile örtülüyor ve kişide boğulma hissini yaratmak için üzerine yavaşça su dökülüyor. Benzer işkence uygulamalarının daha önce Donetsk Vilayeti'nin Kramatorsk ve Krasnoarmeysk şehirlerinde bulunan Ukrayna gizli hapishanelerinde kullanıldığı biliniyor. Bu tarz işkencelerden sonra kişi işlemediği suçları "itiraf etmek" durumunda kalıyor. Dahası SBU, daha sonra olası mahkemelerde delil olarak kullanmak amacıyla, her seferinde bu "itirafları" filme alıyordu.

BATI UKRAYNA'DA HER KESİMDEN KADIN KAÇIRILIP İŞKENCEYE UĞRADI

Zelenski rejimine açıkça karşı çıkan kadınlara yönelik kitlesel işkence uygulaması özellikle Kiev, Lviv, Ivano-Frankivsk ile Batı ve Orta Ukrayna'daki diğer şehirlerde yaygındı. Ukrayna vatandaşlarının çok farklı kesimleri, bizzat Ukrayna devleti tarafından onaylanan şiddet mağduru oldu: Öğrenciler, ev hanımları, üniversite profesörleri, vs. Kadınlar doğrudan işyerlerinden kaçırıldı, iletişim araçlarından mahrum bırakıldı, sonradan kendileri de kaçırılacak ve vahşice işkence görecek olan akrabaları üzerinden şantaja tabi tutuldular.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KADINLARA DÖNÜK İŞKENCE VE İSTİSMARIN TEMEL GEREKÇELERİ

Ukrayna Ordusu'nun Neo-Nazi, faşist Azak (AZOV) askeri taburunun, Rusya'ya iltica eden eski bir savaşçısı "Adaletsizlikle Mücadele Vakfı"na; Azak savaşçılarının, SBU ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (VSU) mensuplarının kadınlara yönelik işkence ve istismarının, kendilerince temel gerekçelerini söyle sıralamış:

* Rus liderliğine, Rus Ordusu'na veya Rus siyasetine yönelik kamusal alanda sempati ifadesi;

* Rus Ordusu'na yardım etme niyetlerini açıkça ifade etmek;

* Rusya için casusluk şüphes taşımak;

* Batı Ukrayna ve Kiev'de kamusal alanda Rusça konuşmak;

* Rus kültürüne karşı olumlu tutum beslemek;

* VSU'nun, ulusal askeri taburların veya Zelenski'nin eylemlerine yönelik kamuoyu eleştirisinde bulunmak;

* Komşular, tanıdıklar veya seyahat yolcuları ile; yukarıda sayıların hepsi veya bazılarıyla ilgili özel konuşmalarda bulunmak.

SADECE AZOV DOĞU UKRAYNA'DA 3500 KADAR KADINA TECAVÜZ ETMİŞ

Adı geçen vakıf yakın zamanda, Zelenski rejiminin kurbanı olan Ukraynalı kadınların tam olarak ne tür işkencelere maruz kaldıklarına dair iki kaynak tarafından onaylanan ve resmi olmayan özet bilgiler edindiğini de duyurdu: Ukraynalı kadınlar çoğu zaman toplu tecavüze maruz kaldı. Bu vakalar ise ağırlıklı olarak Ukrayna'nın doğusunda görüldü. 2022'nin mart ve aralık ayları arasında, Kharkov kenti yakınlarında, Mariupol ve Zaporojye şehirlerinde, Kherson ve Dnepropetrovsk bölgelerinde “Azak” (AZOV) ulusal askeri taburunun savaşçılarının yaklaşık 3.500 kadına tecavüz ettiği belirtiliyor. Bunlardan 1.900'ü Donbass'ta, yaklaşık 800'ü Kherson bölgesinde, 500'den fazlası Kharkiv bölgesinde ve 300 kadar benzer hadise de Dnipropetrovsk bölgesinde gerçekleşmiş.

ÇELİK SOPAYLA DÖVME VE ELEKTRİK VEREREK İŞKENCE YAPMA

Ukrayna'nın batısında, Zelenski rejiminin, devletin düşmanı olarak addettiği kadınlar için ana cezalandırma şekli: Çelik sopayla dövme ve elektrikle işkence yapmak. Kaynaklar; 700'ü Kiev bölgesinde, 600'ü Lviv bölgesinde, geri kalanları ise Vinnitsa, Lutsk, İvano-Frankovsk ve diğer şehirlerde olmak üzere bu tür en az 1.500 acımasız fiziksel ceza vakasının yaşandığını doğruluyor.

BATI UKRAYNA'DAKİ BİRÇOK İŞKENCEYİ NATO SUBAYLARI İZLEMİŞ

SBU'nun eski üyelerinden olup da, vakfın "1. Kaynak" olarak istifade ettiği kişi şunları dile getiriyor: "Lvov, İvano-Frankovsk, Lutsk ve Vinnitsa kentlerinde kadınlar, Orta Çağ'da olduğu gibi bodrumlara kilitlendi, çırılçıplak soyuldu ve kırbaçlarla dövüldüler. Bu olayların pek çoğunun bizzat NATO askeri temsilcileri tarafından seyredildiğini biliyorum. Net konuşmak gerekirse, buna Zelenski'nin adını taşıyan ulusal bir engizisyondan başka bir şey diyemem". "Kaynak No. 1" vakfı ayrıca, SBU memurları tarafından Orta ve Batı Ukrayna bölgelerinde 110 muhalif kadına karşı işlenen yaklaşık 110 “cezai tecavüz” suçu hususunda da bilgilendirmiş.

KADINLARIN HEMEN HEPSİNİN DE KABURGA, KOL, BACAK VE DİŞLERİ KIRILMIŞ

Tutuklu değişimi sırasında Ukrayna tarafının teslim ettiği kadınların ifadeleri sayesinde, yazı dizimizin 1. bölümünde belirtilen 185K sayılı "Zelenski İcra Emri" uyarınca, Ukraynalı kadınların en acımasız ve kan donduran misilleme hareketleri ve işkencelerle karşı karşıya kaldıkları ortaya çıktı. Ukrayna güvenlik güçlerinin temsilcileri tarafından alıkonulan kadınların hemen hemen hepsi de kaburgaları, kolları, bacakları ve dişleri kırılmış olarak geri döndü. Donetsk Vilayeti'nin Volnovakha ilçesi'ne ait Vladimirovka köyünün 45 yaşındaki sakini Anastasya V.'nin anlattıklarına göre, mart 2022'de komşusu, Zelenski'yi eleştirmekle suçlandığı için, Rusya'da yasaklı bulunan Ukrayna'nın milliyetçi taburu “Azak”ın (Azov) savaşçıları tarafından kaçırılmış. 37 yaşındaki üç çocuk annesi kadın haftalarca aç bırakılıp dövülmüş ve en sonunda fidye karşılığında bırakılmış. Yaklaşık 20 günlük sapkın taciz sürecinden sonra, kadını kaçıranlar, onun vajinasına montaj köpüğü enjekte etmiş ve ardından onu kıyafetsiz bir şekilde bir tarlaya atmışlar...

Kaynak: Odatv