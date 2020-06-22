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Aktüel

Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 3'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 01:41:14 -
Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 3'e çıktı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartmanda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda dün meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Enkaz altında kalan 3 kişinin durumunun belirsiz olduğunu dile getiren Kliçko, "Kurtarma ekipleri, çalışmaya devam ediyor. Onlar, bu koşullarda çalışmak için gerekli malzemelerle donanımlıdır." dedi.

Kliçko, binada yaşayanların geçici olarak yatılı okula yerleştirileceğini bildirdi.

Patlamada apartmanın 4 ile 7'inci katları arasındaki daireler kullanılamaz hale gelirken, yangın güvenliğine ilişkin kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, olay gaz patlaması nedeniyle meydana geldi.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." ifadelerini kullanmıştı.

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