Ukrayna-Türkiye mücadelesi Antalya'ya alındı

Türkiye ile Ukrayna milli takımları arasında 20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maç, Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle Antalya'ya alındı.

Başlama saati 20.30

Türkiye ve Ukrayna Futbol Federasyonları, karşılıklı anlaşarak Ukrayna'nın Dnipro kentinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle müsabakanın Antalya Stadyumunda yapılmasına karar verdi. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.