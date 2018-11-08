THY- Banjul
0553 313 94 23
impression

Ukrayna-Türkiye mücadelesi Antalya'ya alındı

20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan Ukrayna-Türkiye mücadelesi hava koşullarının kötü olması nedeniyle Antalya'ya alındı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:19
Ukrayna-Türkiye mücadelesi Antalya'ya alındı

Türkiye ile Ukrayna milli takımları arasında 20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maç, Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle Antalya'ya alındı.

Başlama saati 20.30

Türkiye ve Ukrayna Futbol Federasyonları, karşılıklı anlaşarak Ukrayna'nın Dnipro kentinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle müsabakanın Antalya Stadyumunda yapılmasına karar verdi. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:19
  1. Türkiye
  2. Ukrayna
  3. Antalya
  4. Dnipro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çöp atma tartışması kavgaya dönüştü!
    1. Çöp atma tartışması kavgaya dönüştü!
    2. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama
    3. Sakarya'da zehir tacirlerine büyük..
    4. Van'da korkutan deprem!
    5. Kosova ve Sırbistan Liderleri..
    6. 6284 mağduru vatandaş Nazlı Çelik'e..
    7. Kartal 88'de yıkıldı
    8. ABD'de Kaşıkçı için imza kampanyası!
    9. Akhisar, Sevilla'yı salladı ama..
    10. Odatv derbi yerine film izlemiş
    11. FED'in faiz kararı sonrası dolardan..
    12. Kaşıkçı olayı Arap Nato’sunu..
    13. Belçika Filistin misyonunun statüsünü..
    14. Fenerbahçe taraftarından Terim'e küfür!
    15. Ukrayna-Türkiye mücadelesi Antalya'ya..
    16. Komşuların çöp kutusu kavgası: 2 kişi..
    17. Fenerbahçe'den ceza isyanı! 'Adam mı..
    18. Amerika'dan flaş Kırım yaptırımı
    19. İzmit'te terliklerin tabanından çıktı!..
    20. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 1 ölü,..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden