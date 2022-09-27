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Dünya Ukrayna 'terör saldırısı' dedi! Gizemli sızıntı
Dünya

Ukrayna 'terör saldırısı' dedi! Gizemli sızıntı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kuzey Akım 1 boru hattındaki doğal gaz sızıntısını Rusya'nın planladığı bir “terör saldırısı” olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 18:34:00 -
Ukrayna 'terör saldırısı' dedi! Gizemli sızıntı

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki doğal gaz sızıntısı ülkeleri harekete geçirirken, Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısını Rusya'nın "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısını Rusya'nın planladığı bir "terör saldırısı" olduğunu iddia ederek, "Kuzey Akın 1'deki 'gaz sızıntısı' Rusya'nın planladığı bir terör saldırısından ve AB'ye yönelik bir saldırı eyleminden başka bir şey değildir. Rusya, Avrupa'daki ekonomik durumu istikrarsızlaştırmak ve kış öncesi paniğe neden olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

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