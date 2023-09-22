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Gündem Ukrayna tahılını taşıyan ‘Resilient Africa’ isimli gemi İstanbul Boğazı’nda
Gündem

Ukrayna tahılını taşıyan ‘Resilient Africa’ isimli gemi İstanbul Boğazı’nda

Yeniakit Publisher
2023-09-22 07:00:00 -

Ukrayna tahılını taşıyan ve “insani koridor” üzerinden Karadeniz’e ulaşan ‘Resilient Africa’ isimli yük gemisi, Sarıyer Kumköy’de işlemleri bittikten sonra gece saat 03.00 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçerek İsrail'e doğru yol aldı.

Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı'ndan tahıl yüklü olarak, geçici “insani koridor”u kullanarak Karadeniz’e girip çıkan ilk gemi olan ‘Resilient Africa’ adlı yük gemisi, 2 gün önce demirlediği Sarıyer Kumköy’den hareket ederek İstanbul Boğazı’ndan geçti. Boğazdan geçen Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki 'Resılıent Afrıca' isimli geminin İsrail'e gideceği öğrenildi.

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