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Dünya Ukrayna-Rusya geriliminde tansiyon yükselebilir! Bir gemi Kiev için geldi
Dünya

Ukrayna-Rusya geriliminde tansiyon yükselebilir! Bir gemi Kiev için geldi

Donbas'ta Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken ABD'nin Karadeniz'e yönlendirdiği iki savaş gemisinden biri olan USS Donald Cook destroyeri Yunanistan'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:54:00 -
Ukrayna-Rusya geriliminde tansiyon yükselebilir! Bir gemi Kiev için geldi

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta yaşanan gelişmelerin ardından ABD'nin Karadeniz'e yönlendirdiği iki savaş gemisinden biri olan USS Donald Cook destroyeri Yunanistan'a ulaştı.

Uluslararası gemi trafiği sisteminin (AIS) verilerine göre, USS Donald Cook destroyeri, Suda Adası'ndaki ABD Donanma Üssü'ne giriş yaptı.

Karadeniz'e yönlendirilen diğer savaş gemisi USS Roosevelt'in nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

Her iki gemi de bin 600 kilometre menzilli Tomahawk kruz füzelerinden yaklaşık 56'şar adet taşıma kapasitesine sahip.

Daha önce Türk Dışişleri kaynakları, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Kaynaklar, iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığını da aktarmıştı.

'Kırım'dan uzak durun'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Ryabkov da, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görünen o ki ABD kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki birtakım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD’yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım’dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar"

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