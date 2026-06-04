Ukrayna Rus hedeflerine yaptığı İHA saldırılarının görüntülerini paylaştı
Ukrayna Rus askeri hedeflerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının görüntülerini paylaştı. Saldırılarda Pantsir-S1 hava savunma sistemi ve radyo seyrüsefer sisteminin hedef alındığı ifade edildi.
Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Rus askeri hedeflerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının görüntülerini paylaştı.
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Kırım ve Rusya kontrolündeki diğer bölgelerde gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırılarda Pantsir-S1 hava savunma sistemi ve radyo seyrüsefer sisteminin hedef alındığı ifade edildi.
Paylaşılan görüntülerde, Rus ordusunun lojistik faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen lokomotifler, yakıt depolama tankları ve elektrik altyapısına yönelik saldırılar da yer aldı.