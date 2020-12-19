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Ekonomi Ukrayna, korvet ihtiyacını Türkiye’den karşılayacak
Ekonomi

Ukrayna, korvet ihtiyacını Türkiye’den karşılayacak

Ukrayna, Türkiye’den daha çok insansız hava araçları (İHA) almak ve ADA sınıfı korvetler ithal etmek için düğmeye bastı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:07:00 -
Ukrayna, korvet ihtiyacını Türkiye’den karşılayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Türkiye ile Ukrayna arasında iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir’in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve İHA alanında anlaşmalar imzalandı” ifadelerine yer verildi. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA’ları kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor. Karadeniz ve Azak Denizi’nde de güvenliği temin etmek için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor

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