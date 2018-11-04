Ukrayna ile stratejik ortaklık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Mabeyn Köşkü’nde baş başa görüşen iki lider, daha sonra Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 7. Toplantısı kapsamındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu’na başkanlık ettiler. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “İki ülke arasında vize uygulanmıyor, vatandaşlar kimlikleriyle seyahat edebiliyor. Ukrayna’dan Türkiye’ye son bir yılda 1 milyon turist geldi. Bugünkü anlaşmayla birlikte ikili ticaret hacmimiz 10 milyar dolara çıkacak. Ayrıca Ukrayna’daki FETÖ varlığının tamamen bitirilmesi için birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Trump’tan Halkbank talimatı

ABD ile yaptırımlara da değinen Erdoğan, “Malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası’na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle (Turmp) görüştük. Bu konularla ilgili de ‘İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim’ dedi” ifadesini kullandı.