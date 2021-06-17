Ukrayna ile Pakistan imzaları attı
Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport ile Pakistan Hava Kuvvetleri askeri uçak onarımı için anlaşma imzaladı.
Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, anlaşma Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı kapsamında imzalandı.
Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, bir sene içinde Pakistan Hava Kuvvetleri ile imzalanan ikinci anlaşma olduğuna dikkati çekerek, Haziran 2020'de İlyuşin İl-78 yakıt ikmal uçağının onarımı ihalesini kazandıklarını hatırlattı.
Nozdriya, ilk ihalenin başarılı sonuçları neticesinde ikinci uçağın onarımı için anlaşma imzaladıklarını aktardı.