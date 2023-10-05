Ukrayna için en kötü haberlerden biri!

Rusya, Ukrayna'ya ait çok sayıda insansız hava aracını vurduğunu duyururken Ukrayna'nın Batılı müttefikleri mühimmat stoklarının tükenmekte olduğunu ve bunun Kiev'in Rusya'ya karşı mücadelesini etkileyebileceğini belirtiyor.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı mühimmatın çok büyük bir kısmı NATO'dan geliyor.

NATO üst düzey askeri yetkililerinden Amerikalı Amiral Rob Bauer, Varşova Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada "dip görünüyor" dedi.

Hükümetlerin ve üreticilerin "üretimi çok daha yüksek bir tempoda artırmaları" gerektiğini sözlerine ekleyen amiral, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce de mühimmat stoklarının yetersiz olduğunu söyledi.

Bauer, "Büyük miktarlara ihtiyacımız var. 30 yıl içinde birlikte inşa ettiğimiz ekonomi pek çok şey için uygun. Ancak devam eden bir savaş varken silahlı kuvvetler için uygun değil." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Savunma Bakanı James Heappey de cephane stoklarının "biraz zayıf göründüğünü" yineleyerek NATO üyelerini, anlaşmaya vardıkları gibi GSYH'lerinin yüzde 2'sini savunmaya harcamaya çağırdı.

Bakan, "Avrupa'da bir savaş varken savunmaya yüzde 2 harcamanın zamanı gelmediyse ne zaman gelecek?" sorusunu yöneltti.

Öte yandan analistler, Rusya'nın tükenen askeri stoklarını yenilemek için üretimi artırma konusunda Batı'dan "daha yetenekli" göründüğünü söylüyor.

Kaynak: Euronews