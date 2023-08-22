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Dünya Ukrayna F-16'lar için tarihi açıkladı
Dünya

Ukrayna F-16'lar için tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 23:17:00 -
Ukrayna F-16'lar için tarihi açıkladı

Uzun süredir NATO ve müttefiklerinden F-16 savaş uçağı isteyen Ukrayna bu talebine sonunda kavuştu. Ancak savaş uçaklarının ülkeye ulaşması hemen mümkün olmayacak. Ukraynalı yetkili bu konuda kritik tarihi açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna'ya ilk F-16 uçaklarının en erken 6-7 ay sonra teslim edilebileceğini bildirdi.

Reznikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya F-16 uçaklarının sağlanması konusunu değerlendirdi.

F-16 uçaklarının bakımı, onarımı ve muharebe görevlerini yerine getirebilmeleri için altyapı hazırlığının yapılması gerektiğini belirten Reznikov, pilotların yanı sıra mühendislerin ve teknisyenlerin de eğitilmesi gerektiğini ve bunun, ciddi ve kapsamlı bir görev olduğunu kaydetti.

Reznikov, Ukrayna semalarında ilk F-16’ların uçması için eğitim ve çalışmaların devam ettiğini belirterek minimum 6-7 ay sonra ilk F-16'ların teslim edilmesinin beklendiğini aktardı.

Ayrıca Reznikov, Ukraynalı pilotların 6 ay içinde hazır olabileceğini vurguladı.
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Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.

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