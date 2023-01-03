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Dünya Ukrayna duyurdu: Savaşın faturası 700 milyar doları aştı
Dünya

Ukrayna duyurdu: Savaşın faturası 700 milyar doları aştı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'nın başlattığı savaşın ülke altyapısına verdiği zararın 700 milyar doları aştığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 23:23:00 -
Ukrayna duyurdu: Savaşın faturası 700 milyar doları aştı

Başkent Kiev'de yılın ilk bakanlar kurulu toplantısının açılışında konuşan Şmıgal, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şmıgal geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği hasarın yaz dönemine göre oldukça arttığını kaydetti.

Geçen yıl haziranda yapılan hesaplamalara göre savaş nedeniyle Ukrayna altyapısının 350 milyar dolar hasar gördüğünü aktaran Şmıgal, "Altyapımıza yapılan son saldırılar dikkate alındığında bugün bu miktar 700 milyar doları aşıyor" dedi.

Şmıgal ayrıca savaşın çevreye verdiği zararın da yaklaşık 35,3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

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