Ukrayna Devlet Başkanı'ndan itiraf: Türkiye olmadan olmaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme öncesi açıklamada bulundu. Zelenskiy, verdiği demeçte Türkiye silahlı kuvvetlerinin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu ifade ederek, " Bölgede Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.

Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme saat 15.00'te başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşme öncesi Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Türkiye'ye minnettarız'

Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü stratejik ortaklık ilişkilerini değerlendiren Zelenskiy, “Bugünün karmaşık ve çelişkili dünyasında, iki ülke haklarının bir arada olması kesinlikle anlaşılır. Biz sadece komşu değiliz. Dünyaya birlikte her milletin sesinin tam anlamıyla duyulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ve çok daha fazlası bizi birleştiriyor” dedi.

İki ülkenin stratejik ortaklığının uzun vadeli dostluk, karşılıklı saygı ve toplumların duygularının bilgece anlayışı temelinde kurulu olduğunu vurgulayan Ukraynalı lider, “Ukrayna’ya yönelik tutarlı ve bütünüyle samimi desteğinden ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yardımından dolayı Türkiye’ye minnettarız. Bu, Ukrayna’da tüm nesiller boyunca unutulmayacak” diye konuştu.

'Dünyanın en güçlü ordularındansınız'

Zelenskiy, Ukrayna’nın Türkiye ile iş birliğini geliştirirken, aynı zamanda NATO’ya entegrasyon yolunda çaba sarf ettiğini belirterek, “Ülkenizin silahlı kuvvetleri, kabiliyet ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri. Bu bağlamda, çok sayıda Ukraynalı askeri personelin Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim merkezlerinde eğitildiğine ve NATO güçlerinin en iyi temsilcilerinin modern bilgileri ile deneyimlerini edindiğine dikkati çekmek isterim. Bu aynı zamanda ülkemizin, İttifak’ın Özel Müttefiki statüsünü elde etmesinde önem teşkil etti” ifadelerini kullandı.

'Karadeniz'deki doğal gaz rezervi dengeleri değiştirecek'

Türkiye ile Ukrayna’nın çok geniş bir yelpazede müzakereler yürüttüğünü belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye ziyaretinden beklentilerini şöyle özetledi:

“Müzakerelerimizin içeriği geleneksel olarak o kadar geniş ki, tek bir konuyu öne çıkarmak mümkün değil. Ekonomik iş birliğimizin daha ileriye taşınması, ortak işletmelerin kurulması, yatırımlar, enerji iş birliğinin geliştirilmesi ve çok daha fazlası. Bu arada, Türk halkını Karadeniz'deki büyük doğal gaz rezervlerinin keşfinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yatağın geliştirilmesi bölgedeki güç dengelerini, Türkiye Cumhuriyeti ve dostlarınızın lehine önemli ölçüde değiştirecektir.”

Türkiye ve Ukrayna arasında anlaşma

Türkiye ile Ukrayna arasında uzun yıllardır devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini değerlendiren Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi dostlar için ulaşılamayan sonuçlar yoktur. Bu tür müzakereler, ancak pazarı hiçbir şey ifade etmeyen ülkeler için basit olabilir. Türkiye ile Ukrayna ise tamamen farklı. Devasa bir ekonomik potansiyele sahibiz. Bu, üzerinde anlaşılması gereken çok fazla nüans olduğu anlamına geliyor ve zaman gerektiriyor. Ayrıca, artık bitiş çizgisindeyiz. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanacağını umuyorum. Türkiye, sadece üç yıl sonra cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılını dostlarıyla birlikte kutlayacak. Bu bayramı, çok daha fazla sayıda ekonomik temasa sahip olarak kutlamak istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanması, bu hedefe ulaşmamıza önemli ölçüde yardımcı olacaktır.”