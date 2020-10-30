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Aktüel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı
Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:20:14 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyen Zelenskiy, "Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan'ın bu trajik anında yanındadır." ifadesine yer verdi.

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