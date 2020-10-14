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Aktüel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:13:11 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.

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