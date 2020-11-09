Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy koronavirüse yakalandı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
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