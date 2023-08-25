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Dünya Ukrayna bayrağı Kırım'da dalgalandı
Dünya

Ukrayna bayrağı Kırım'da dalgalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 03:38:00 -

Ukrayna Savunma İstihbaratı, dün gece Kırım Yarımadası'na düzenlenen operasyonla yarımadaya Ukrayna bayrağı astı.

Ukrayna Savunma İstihbaratı, dün gece Kırım Yarımadası'na düzenlenen operasyonla yarımadaya Ukrayna bayrağı asıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma İstihbarat'ı dün gece Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, "Özel kuvvetler, Kırım Yarımadası'daki Mayak ve Olevnika kasabaları yakınlarında kıyıya çıktı. Düşman birlikleri kayıplar verdi, düşman teçhizatı imha edildi ve Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı" ifadeleri kullanıldı. Askerlerin, görevlerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

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