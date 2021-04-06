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Gündem Ukrayna Başbakanı açık konuştu! "Savaşı bitirmek için tek yol..."
Gündem

Ukrayna Başbakanı açık konuştu! "Savaşı bitirmek için tek yol..."

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den savaş açıklaması geldi. Zelenskiy, NATO'nun Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:35:00 -
Ukrayna Başbakanı açık konuştu! "Savaşı bitirmek için tek yol..."

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesinde, Donbas'taki artan gerginliği ve Rus ordusunun Ukrayna sınırlarındaki hareketliliğini ele aldı.

Zelenskiy, NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkati çekti.

Ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, "Ancak sadece reformlar Rusya'yı durdurmayacaktır. NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol." ifadelerini kaydetti.

Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Tr.

Nato karışırsa Natoya yazıklar olsun ve biz o natodan hemen çıkalım. 
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