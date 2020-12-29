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Aktüel Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu ile "hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması"ndan çekildi
Aktüel

Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu ile "hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması"ndan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 01:00:33 -
Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu ile "hükümetler arası kurye iletişimi anlaşması"ndan çekildi

KİEV (AA) - Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında hükümetler arası kurye iletişimi alanındaki anlaşmadan çekildi.

Ukrayna hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan'ın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın silahlı saldırganlığı göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmanın Ukrayna tarafından uygulanmasının ülkenin ulusal çıkarlarına tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mokan, Bakanlar Kurulunun "hükümetler arası kurye iletişimi alanındaki anlaşma ve ilişkin protokolünden çekilme yasası"nı kabul ettiğini aktardı.

Ukrayna, 16 Aralık'ta da BDT ile enerji alanındaki bir dizi anlaşmadan çekildiğini bildirmişti.

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