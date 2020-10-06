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Ekonomi Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor
Ekonomi

Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Nozdriya, Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek, 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:36:00 -
Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

Ukrayna devlet silah ticareti şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimi ile ilgilendiklerini belirterek, 48 adet silah satın almayı planladıklarını belirtti.

Ukrayna'daki haber medyasına göre, Nozdri'nin Ukrayna Başbakan Yardımcısı heyeti ile Türkiye'ye yaptığı ziyarette kendisi cumhurbaşkanı Oleg Uruskiy'nin olumlu izlenim bıraktığını söyledi.

Bayraktar TB2 SİHA'larının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirten Nozdriya, Ukrayna ordusunun 6-12 SİHA kompleksi satın almayı planladığını belirtti.

Nozdriya, her kompleksin 4 İHA ve 1 yer kontrol istasyonundan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu nedenle Ukrayna 48 SİHA satın almayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Ortak üretim maliyetinin 3'e 1 oranında düşeceğine değinen Nozdri, SİHA notunun Türk versiyonundan biraz farklı olabileceğini, Ukrayna'nın geleceğin SİHA ortak üretiminin Türkiye'nin olmadığı pazarlara ihracat imkanı olduğunu söyledi. 

Türkiye'den farklı zamanlarda İHA'ların, özellikle kış test döneminin devam ettiğini vurgulayan Nozdri, bu testlerin bir sonraki siparişin sonucuna bağlı olduğuna dikkat çekti.

Nozrdri'ye, Baykara'nın sadece Ukrayna pazarına girmekle kalmayıp, yatırım yapmak istediğini söyleyen İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI taarruzunun deney aşamasında Türkiye'ye de malzeme verdiğini hatırlattı.

Ukrayna, Türkiye'den geçen yıl 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

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