UKOME üyeleri kimdir? UKOME meclis üyeleri kimlerden oluşur?

İstanbul'da geçtiğimiz ay toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servise ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti. UKOME toplantısında, indirimli öğrenci kartı kullanımının 25 yaş ile sınırlandırılması teklifi de kabul görmemişti. Bugün Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplandı. Toplantıda İBB yeniden toplu taşıma fiyatlarına zam yapılması teklifinde bulundu. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedildi. Peki UKOME meclis üyeleri kimler?

UKOME’deki İBB temsilcileri

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan, Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy, İETT Genel Müdür Temsilcisi Hamdi Alper Kolukısas, İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Temsilcisi Sinem Dedetaş, Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdür Temsilcisi Ali Fırat, Ulaşım Koordinasyon Müdürü Erdal Yalçınkaya, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, Ulaşım Planlama Müdürü Utku Cihan ve 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez

UKOME’deki kamu kurumu tamsilcileri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi Ahmet Başeğmez, Milli Savunma Bakanlığı 1. Ordu Komutanlığı Temsilcisi Adnan Şen, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi i. Hayati Selvi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcisi Tamer Alpul, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Fikret Ergüven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı Temsilcisi Suat Kaptanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Levent M. Meriçli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Halil Şahin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Temsilcisi Mevlüt Mert.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilci UMKE üyesi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu

UKOME’de üye sayıları nedir?

İBB ve bağlı kuruluşlarının temsilcileri: 11

Bakanlıklar: 4

Jandarma Genel Komutanlığı: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü: 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz bulunan büyükşehirler için): 1

Liman Başkanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz ve içsu bulunan büşükşehirler için): 1

Karayolları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü: 2

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü: 1

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 1

AFAD: 1

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu: 1