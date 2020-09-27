UID Avusturya'dan "Viyana seçimlerinde sandığa gidin" çağrısı

VİYANA (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Avusturya'nın başkenti Viyana’da 11 Ekim’de düzenlenecek belediye başkanlığı seçimleri öncesinde, Türk kökenli Avusturya vatandaşlarının sandığa her zamankinden daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini söyledi.

UID Avusturya tarafından düzenlenen etkinlikte, birliğin söz konusu belediye başkanlığı seçimlerine yönelik çalışmaları anlatıldı.

Bilgi, burada yaptığı konuşmada, Avrupa’da yaşayan Türklerin artık misafir ya da yalnız iş gücü olarak görülemeyeceğini belirterek, "Bizler bulunduğumuz ülkelerin asli unsurlarıyız. Ailemizden aldığımız terbiye ve ahlak gereği asli unsur olarak bulunduğumuz ülkelere katkı sağlamak durumundayız." dedi.

Avrupa’da yaşayan Türk toplumunu temsil iddiasıyla ortaya çıkan ve çeşitli siyasi partilerde yer alan bazı siyasilerin bu iddiadan çok uzak bir tutum sergilediğine dikkati çeken Bilgi, ana akım siyasi partilerde gerçek anlamda Türk toplumunun sorunlarını ele alan kişilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim adımıza bizler konuşmalıyız." diye konuştu.

Bilgi, UID’nin salgın sürecinde yoğun bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çekerek, özellikle maske dağıtımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik yardımlar ve öğrencilere burs imkanı gibi çeşitli sosyal dayanışma örnekleri sergilendiğini ifade etti.

UID’nin hem Türkiye’ye hem de Türk toplumunun bulunduğu ülkelere yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceğinin altını çizen Bilgin, Japonya başta olmak üzere Afganistan ve Balkan ülkelerindeki teşkilatlanma sürecinin de sona yaklaştığını, salgın sonrasında bu ülkelerde aktif faaliyetler yapılacağını kaydetti.

UID’nin bütün ülkelerin sosyal ve siyasi dinamiklerini göz önünde bulundurarak kararlar aldığını ifade eden Bilgi, "Bir siyasi partinin programı veya birilerinin siyasi kariyerini şekillendirmek üzere çalışmalar yürütmüyoruz, biz Türk toplumunun çalışmalarını, Türk toplumunun geleceğini garanti altına almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerde Türk toplumunun haklarını savunan ana akım partilerin desteklenmesi tavsiyesinde bulunan Bilgi, ana akım siyasi partilere girilerek, "Türk kültür ve kimliğinin yaşatılıp, bir çınar gibi yeşertilmesinin" ana hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.