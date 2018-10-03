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UİB’de hedef 2018’de 30 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılsonunda 30 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamını yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:43
UİB’de hedef 2018’de 30 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla eylül ayında yapılan ihracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,57 artışla 2.7 milyar dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılsonunda 30 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamını yakalamayı hedeflediklerini söyledi. Çelik, “Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olarak her koşulda ihracatımızın niteliği ve niceliğini artırmaya odaklanıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:43
  1. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)
  2. ihracat
  3. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik

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