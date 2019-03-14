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Uğurlu 10. kez Kayserispor maçında

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor’un 10.

14 Mart 2019 Perşembe 16:23
Uğurlu 10. kez Kayserispor maçında

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor’un 10. kez maçına çıkacak.


Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönetmesine karar verildi.


Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor’un 9 maçını yönetti. Sarı Kırmızılı takım, 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor’un bu sezon deplasmanda 2-0 yenildiği Beşiktaş ve sahasında 1-1 berabere kaldığı Bursaspor maçını yönetmişti. Uğurlu’nun yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:


İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1


Beşiktaş-İ.M.Kayserispor 2-0


Bursaspor-İ.M.Kayserispor 1-0


İ.M.Kayserispor-Beşiktaş 1-1


İ.M.Kayserispor-Antalyaspor 2-0


İ.M.Kayserispor-Bursaspor 2-0


Akhisarspor-İ.M.Kayserispor 0-0


İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 0-2


Mersin İ.Y.-İ.M.Kayserispor 1-2

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:23
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