Uğurcan Çakır'dan Şampiyonlar Ligi’nde rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında zor anlar yaşadığı ilk yarıda sahneye Uğurcan Çakır çıktı. Milli kaleci, Mohamed Salah’ın penaltısını kurtarırken yaptığı 6 kurtarışla Anfield’da adeta devleşti.

Karşılaşmanın başından itibaren İngiliz ekibinin kurduğu o boğucu baskıda kalesini adeta gole kapatan tecrübeli eldiven, devrenin son saniyelerinde yaşanan o kritik penaltı pozisyonuyla geceye damgasını vurdu.

SALAH'IN 2 YILLIK SERİSİNİ BİTİREN KURTARIŞ!

İlk yarının uzatma anları oynanırken, Galatasaray savunmasında Jakobs'un ceza sahası içinde Szoboszlai'ye yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Pawel Raczkowski tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına Liverpool'un en büyük silahı ve dünyanın en iyi penaltıcılarından biri olan Mohamed Salah geçti. Tam 2 yıldır penaltı kaçırmayan Mısırlı süperstarın şutunda doğru köşeyi tahmin eden ve ayaklarıyla topu mükemmel bir refleksle çıkaran Uğurcan Çakır, Salah'a gol izni vermeyerek takımını soyunma odasına umutlu götürdü.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ REKORU!

Uğurcan'ın Ada'daki bu olağanüstü performansı sadece penaltı kurtarışıyla sınırlı kalmadı. İlk 45 dakika boyunca kalesine gelen net gol pozisyonlarında inanılmaz refleksler sergileyen Milli kaleci, toplamda 6 net kurtarışa imza attı.

Bu muazzam istatistik, Avrupa futbolunda da yeni bir rekorun habercisi oldu. Uğurcan Çakır, bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında en çok kurtarış yapan kaleci olarak turnuva tarihine geçti.