Uğurcan Çakır kimdir nereli ve kaç yaşında? Uğurcan Çakır Liverpool transfer

Liverpool'ın Abdülkadir Ömür ve kaleci Uğurcan Çakır’ı istediği öne sürülüyor. Trabzonspor’un genç kalecisinin de daha önce Kırmızılar’la ismi anılmıştı. Peki Uğurcan Çakır kimdir nereli ve kaç yaşında? Uğurcan Çakır Liverpool’a transfer mi olacak?

Uğurcan Çakır aslen nereli? kaç yaşında? evli mi? Oynadığı takımlar, boyu, kilosu, kısaca hayatı ve biyografi bilgileri. 1996 yılında dünyaya gelen genç kaleci Uğurcan Çakır futbol hayatına Yamanspor alt yapısı ile adım atmış ardından 2011 yılında 1461 Trabzon alt yapısına dahil olmuştur.

Daha sonra Trabzonspor takımı kadrosuna dahil olmuş 2014 yılında ise profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2016 yılında bir sezon 1461 Trabzon takımında kiralık olarak forma giymiş tekrar Trabzonspor A Takım kadrosuna dönmüştür. Bugüne kadar 3 kez Türkiye U19, 2 kez Türkiye U20 ve 1 kez Türkiye U21 Milli Takım formalarını giyen genç kaleci Antalya doğumlu, aslen Trabzon Of‘ludur. Koç burcudur. Boyu 1.91 cm, kilosu ise 78’dir. Kübra Ayyıldız ile evlidir.