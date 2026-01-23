Uğurcan Çakır dikkatleri üzerine çekiyor! Performansı göz kamaştırdı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtararak öne çıkan bir performans sergiledi.
Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla öne çıkan isimler arasında yer aldı.
7 MAÇTA 22 KURTARIŞ
Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtararak yüksek bir kurtarış oranına ulaştı. Uğurcan Çakır, kritik anlarda yaptığı müdahalelerle takımını maç içinde tuttu.
KALEDE GÜVEN VERDİ
Zorlu rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda sorumluluk alan Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi seviyesinde gösterdiği performansla dikkat çekti ve kalede güven verdi.