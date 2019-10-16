Uğur soğutucuda kayyım kalktı TMSF bünyesinde bulunan Uğur Soğutma'da kayyım kararı kaldırıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan şirketlerden 22’si hakkında kayyım kararı kaldırıldı. Aydın’dan 137 ülkeye derin dondurucu ihraç eden Uğur Soğutma ile Uğur Motorlu Araçlar’ın da aralarında bulunduğu 22 şirket hakkındaki kayyım kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Mahkeme heyeti kayyım atanan şirketlerde FETÖ’ye ait para ya da bağlı firma bulunmadığına hükmederek ara kararını verdi. Kararda TMSF’ye müzekkere gönderilmesi, şirketlerin sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.

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