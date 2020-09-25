Uğur Okulları'ndan kitap okuma etkinliği

İSTANBUL(AA) - Kitap Benim projesi kapsamında her gün okullarda ve uzaktan eğitim kapsamında evlerde 20 dakika serbest okuma saati düzenleyen Uğur Okulları, toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitime başlayan kademelerdeki öğrenciler okullarda, uzaktan eğitim alan öğrenciler evlerinde her gün 20 dakika kitap okuyor. Bu kapsamda toplumda da okuma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanında açık alanlarda okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, ana dilin önemini vurgulayarak, “Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biz Uğur Okulları olarak, bunu elde etmenin ilk adımının öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan geçtiğini biliyoruz. Kitap okumaya verdiğimiz önemle akademik başarıyı ve sınav başarısını da destekliyoruz. Okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda, kütüphanelerimizde ya da uzaktan eğitim kapsamında evlerde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığının olması gerektiğini kaydeden Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Ebeveynlere çok iş düşüyor. Özellikle 0-6 yaş grubunda ailelerimizin desteğiyle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Ama bu noktada öğrencilerimiz sadece ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin seçtiği kitapları değil yaş grubu özelliklerine uygun olacak şekilde, çocukların kendi kişisel özelliklerine, kendi ilgi alanlarına yönelik kitaplar seçmeli. Mesela bir öğrencimizin spora ilgisi varsa sporla ilgili bir kitap okuyabilir ya da güncel haberleri takip etmeyi seven öğrencilerimiz için ailesi düzenli gazete okuması için yönlendirme yapabilir."