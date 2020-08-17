Uğur Işılak'tan Trump'a dikkat çeken sözler

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, seçim süreciyle ilgili yaptığı küstah açıklamada Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini söyleyerek, Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini savundu. Muhalefeti desteklediklerini açıkça göstermeleri gerektiğini bu şekilde Erdoğan'ı devireceklerini öne süren Joe Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini savundu.

Biden'ın büyük tepki çeken skandal ifadelerinin ardından Fox News canlı yayınına konuk olan ABD Başkanı Donald Trump, seçilecek ABD Başkanı'nın birinci sınıf satranç oyuncusu Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine sanatçı Uğur Işılak sosyal medya üzerinden Trump'a dikkat çeken bir mesaj verdi.

Işılak, ABD Başkanı Trump'ın ilk kez doğru bir analiz yaptığını, ancak Biden’ın Erdoğan’la boy ölçüşecek seviyede olamayışının tespitinin, Trump’ı o mertebeye hiçbir zaman yükseltemeyeceğini bildirdi.

Trump'tan Biden'a olay sözler

Biden'ın göreve uygun olmadığını belirten ABD Başkanı Trump, "Joe kötü durumda, bunu kabul edelim. Joe kötü durumda. Belki bazıları onun için üzgün hissedecek, bazıları etmeyecek ama ülkemiz bunun için fazla önemli." demişti.

Zehir gibi insanlarla uğraşıldığını belirten Trump, o ülkelerde lider olan dünya standartlarında satranç oyuncuları ile uğraşıldığını, çok zeki insanlarla kapışılması gerektiğini, kendisinin hepsini iyi tanıdığını belirtmişti.

"Hepsiyle aramız iyi. Mesela Türkiye'de Erdoğan ile..." diyen Trump, Biden'ın daha nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Trump, "Kötü durumda olan, nerede olduğunu bilmeyen ve artık konuşamadığı için bodrumundan çıkmaya korkan birine sahip olamayız" ifadelerini kullanmıştı.