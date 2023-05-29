Uğur Işılak'tan Erdoğan paylaşımı
Usta sanatçı Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Eski AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili ve usta sanatçı Uğur Işılak Twitter hesabından anlamlı mesaj geldi.
28 Mayıs'ta yapılan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri resmi sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Türkiye, dünya gazetelerinin manşetlerini süsledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi sonrası coşkulu kalabalığın katıldığı İstanbul Kısıklı’da tarihi bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye seçim desteği için teşekkür ederek, "Kazanan 85 milyon Türkiye'dir" dedi. Hemen ardından usta sanatçı Uğur Işılak sosyal medya hesabından "Allah seni korusun" paylaşımı geldi.