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Gündem

Uğur Işılak'tan Ankara Barosu'na tepki

Ünlü sanatçı Uğur Işılak, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Ankara Barosu'na ve İnsan Hakları Derneği'ne tepki gösterdi.

2020-04-27 10:18:00 -
Uğur Işılak'tan Ankara Barosu'na tepki

yeniakit.com.tr Sapkınların avukatlığını üstlenen Ankara Barosu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırmaya kalktı. Bunun üzerine ünlü sanatçı Uğur Işılak, Ankara Barosu'na ve İnsan Hakları Derneği'ne tepki gösterdi.

Ankara Barosu, Erbaş’ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Çirkin ithamlar!

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını öne süren Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Suç duyurusunda bulundular

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi ise, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında, sapkın LGBT'lilere yönelik nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Uğur Işılak'tan tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nezdinde aslıda İslam'ı hedef alan Ankara Barosu ve İHD'ye tepki gösteren ünlü sanatçı Uğur Işılak, Twitter'dan şu ifadelerde bulundu:

"Cümle âlem biliyor ki, sizin derdiniz Ali Erbaş Beyefendi değil, sizin asıl derdiniz yıllardır içinize sindiremediğiniz İslam iledir. Unutmayın ki, o manevi değerler uğruna şehit olan milyonların armağan ettiği vatan topraklarında nefes alıp veriyorsunuz. #AliErbasyanlızdeğildir."

İşte Işılak'ın konuyla ilgili tweeti:

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